Тим Кук будет бомжевать? Apple станет банкротом после дефектных MacBook и iPhone

Аналитики давно предсказывали крах «яблочного гиганта», и вот этот момент настал. Ноутбуки и смартфоны компании теперь никому не нужны.

Американская компания The Variant в начале 2019 года провела исследование феномена Apple и её успеха на рынке. Они определили, что «яблочному гиганту» осталось существовать пару лет. И вот первая стадия краха уже наступила – ноутбуки MacBook Pro признали взрывоопасными. По словам аналитиков издания The Next Web, ущерб от ремонта дефектных моделей может составить до 150 млн долларов, что почти 15% от оборота Apple. Если же каждый владелец 15-дюймового MacBook Pro обратится за ремонтом, то сумма ущерба только возрастёт. Всё это происходит на фоне торговой войны с Китаем. Даже по предварительным подсчётам, Apple от санкций Трампа потеряет дополнительно 5-10% прибыли. Причин на это несколько.

Во-первых, сама продукция «яблочного гиганта» будет продаваться в разы дороже. Покупателей станет меньше, спрос на смартфоны, которые не будут стоить дешевле 1000 долларов, лишь упадёт. Во-вторых, дефектными стали и новые iPhone XS. 19 июня в Сети появилась информация, что спустя полгода использования флагманы 2018 года от Apple стали тормозить и на экране замечаются всё чаще желтые полосы. Речь идёт о моделях с OLED-дисплеем. Тим Кук при этом не подтвердил брак на производстве, но жалоб становится всё больше. В издании The Verge ранее предрекли ситуацию, когда Тим Кук будет бомжевать в результате банкротства Apple. Впереди сентябрьская презентация, где компания представит квадро-камеру на новых смартфонах, скопированную у Huawei Mate 20 Pro и Google Pixel 4. Копии ценятся всегда ниже оригинала, поэтому и оборот Apple может упасть в разы, так что с годами на улице Нью-Йорка у входа в метро можно будет, вероятно, заметить и Тим Кука, провалившего репутацию компании.