Только смартфоны и ноутбуки: мир больше не увидит новых планшетов Google

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Google планирует полностью отказаться от производства планшетов.

Старший вице-президент компании Google Рик Остерлох сообщил, что компания планирует прекратить производство планшетов. Выходит, что Pixel Slate, выпущенный на рынок в прошлом году, последний в своем роде - мир больше не увидит новых планшетов Google.

Компания занималась разработкой двумя уменьшенными версиями этого планшета, но и эти разработки были остановлены. Решение касается только планшетов, смартфоны и ноутбуки эта новость не затронула. Весть персонал, который занимался производством и разработкой планшетов, будет переведен в другие отделы.

Остерлох также отметил, что команды Android и Chrome OS продолжат свою работу в полном режиме. Это указывает на то, что компания продолжит заниматься разработкой операционных систем для сторонних производителей.

Последний планшет от Google Pixel Slate был анонсирован в конце 2018 года. Устройство работает на базе операционной системы Chrome OS, имеет две 8-мегапиксельные камеры и дисплей на 12,3 дюйма.