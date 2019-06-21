Смартфоны нужно запретить: В банках освоили простейший способ кражи данных

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В сети появилось подробное описание новой схемы нелегального обогащения.

Компания по защите данных DeviceLock обнародовала еще один простейший способ кражи личных данных. Преступники уже освоили этот способ. Они фотографируют экран компьютера с изображением личных данных и размещают его в сети даркнет. Способ занимает десятую часть всех слитых в сеть данных. Им очень мало пользовались в прошлом году.

DeviceLock проводили исследование с января 2019 года. За это время, специалисты проанализировали около 800 документов выложенных злоумышленниками в скрытую сеть. Большая часть (почти 80%) слитых в сеть данных, была получена скачиванием информации с корпоративных компьютеров различных организаций и банков. Такой способ удобен для получения большой базы данных. Способ с фотографированием экрана используют только в единичных случаях, когда данные очень важны и стоят больших денег.

Ашот Оганесян (Основатель и директор DeviceLock) считает, что нужно запретить использовать смартфоны в банках и других финансовых учреждениях. По подсчетам аналитиков, в скрытой сети содержатся данные об огромном количестве российских граждан.