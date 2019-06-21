Убийца Huawei: Lenovo Z6 получит батарею на 4000 мАч и камеру Sony

Сегодня, 11:30

Руководство компании раскрыло подробности будущего конкурента Redmi K20.

Недавно стало известно о подготовке нового смартфона Z-серии — Lenovo Z6. Руководство компании поделилось тизерными изображениями грядущей новинки. Сегодня были опубликованы снимки, раскрывающие технические подробности смартфона.

Доподлинно известно, что «рабочее» название модели — L78121, что подтверждает информацию в базе данных сертификационного ведомства Китая и бенчмарка Geekbench. Так, имя чипсета скрыто под кодовым названием God U, но его характеристики указывают на модель Snapdragon 730. Стоит отметить, что такой же чипсет получил Redmi K20.

Убийца Huawei в лице Lenovo Z6 получит ёмкую батарею на 4000 мАч и тройную камеру Sony с искусственным интеллектом. Так, телефон сможет проработать в режиме средних нагрузок до двух дней, а контроллер питания будет поддерживать быструю зарядку на 18 Ватт. Экран, судя по всему, получит диагональ в 6,3 дюйма и массивную «чёлку».

О внешности устройства пока известно мало: устройство получит эргономичный корпус с изогнутыми краями, а доступные цвета включат коричневый и синий.