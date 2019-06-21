Сообщения не доходят: в Facebook Messenger произошел сбой

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Пользователи сервиса сообщений от компании Facebook жалуются на перебои в его работе.

Социальные сети являются важной составляющей современного мира. Это удобно, легко и бесплатно. Сети помогают людям развивать свой бизнес, находить новых друзей и общаться со старыми. Кроме того, сети являются огромным архивом различной информации, музыкальных композиций, фильмов и смешных видеороликов.

Пользователи самой популярной сети Facebook столкнусь с перебоями в работе приложения для переписки - Messenger. Сбой произошел в 0:40 по Москве. Больше всех проблему заметили американские и британские пользователи. Почти половина жаловалась на то, что сообщения не доходят и они не получают отправленные им сообщения, 31% испытывали проблемы с соединением. Около 23% пользователей не могли войти в приложение и пройти авторизацию.