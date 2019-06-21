Ватник, лапти и Zenfone 6: Смартфон от Asus признан идеальным для российских условий

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Телефон обладает качествами, которые будут полезны в России.

Российский человек привык жить в сложных и суровых условиях. Закаленный организм может просуществовать и в жару, и в холод, и даже без еды. Но не все телефоны способны соответствовать своим владельцам и успешно функционировать в условиях резкой смены температур и без длительной подзарядки. Таким получится аппарат от Asus - Zenfone 6. Данный телефон признан идеальным для российских условий.

Никто в компании не заявлял о том, что данный смартфон будет собран именно под российский рынок, но именно здесь телефон по-настоящему раскрывается. Помимо хороших характеристик, телефон также обладает некими скрытыми особенностями, которые делают его предпочтительнее в тех или иных ситуациях. К такому мнению эксперты пришли после месячного использования смартфона в суровых условиях. Эксперты подвергли телефон температурному испытанию. Телефон был помещен в среду с температурой около -30 градусов. В таких условиях большинство других смартфонов моментально отключаются, а возобновить их работу можно только после «разморозки». Но Zenfone 6 смог выдержать такую низкую температуру и продолжил работать. Затем телефон нагревался до +45. При такой температуре смартфон может замедлять свою работу, сбрасывая частоты. Но и тут Zenfone 6 показал отличный результат и продолжил работать.

Помимо этого, сам смартфон выполнен из высококачественного алюминия 6000-й серии, а задняя панель выполнена из защитного 3D-стекла. Смартфон оснащен популярным до сих пор разъемом для наушников в 3.5мм.

Другим важным фактором для российского человека является наличие большой и мощной батареи, которой может хватить минимум на 1.5-2 дня. В Zenfone 6 солидный аккумулятор на 5000 мАч. Такой объем повлек за собой увеличение корпуса, но телефон все еще выглядит привлекательным. Помимо этого, в телефоне тройной лоток для двух сим-карт и карту памяти. Далеко не каждый топовый смартфон предоставляет такой выбор.

«Если б мне надо было отправиться в поход, и я должен был выбрать для этого флагманский смартфон, я бы выбрал Zenfone 6. Мне кажется, что его делали именно с прицелом на наши широты. Я бы еще в комплект положил лаптки и ватник, но и так тоже неплохо», - шутят пользователи в сети.