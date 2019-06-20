Apple «уделала» Microsoft: Пользователи массово отказываются от Windows

Вчера, 22:38

В пользу крутого MacBook. 97% опрошенных хвалят продуктивность и выносливость ноутбуков. Microsoft уходит с рынка.

Все знают о популярности как Apple, так и Microsoft, но с недавних пор равенство начало уходить в прошлое. Пользователи массово отказываются от Windows в пользу MacBook и не жалеют о выборе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела независимая компания Vanson Bourne.

Оказалось, что 97% пользователей Windows, которые перешли на MacBook, оказались довольны продуктивностью ноутбуков от Apple. Среди достоинств устройств они отмечают креативность и лёгкость использования, в чём Microsoft сильно уступает конкуренту.

В действительности пользователи MacBook редко сталкиваются с техническими проблемами — у 70% респондентов за последний год наблюдались 2-3 проблемы, которые к тому же легко решались. В основном, как отмечают эксперты, это были проблемы не компьютера, а сети.

Стоит напомнить, что противодействие двух компаний продолжается длительное время. Но если вникнуть в суть ситуации, можно заметить, что стратегия Microsoft в период её расцвета схожа с нынешней стратегией Apple. Производитель MacBook изначально неправильно подошёл к конкуренции.

С этим связан взлёт Microsoft: компания предлагала ОС и для бюджетных устройств в том числе, когда Apple поднимала цену, аргументируя это качеством продукции. Теперь же ей удалось собрать аудиторию благодаря развитой линейке приложений — пользователи называют это функциональностью устройств.

Подтверждением того, что Apple «уделала» Microsoft, является прекращение продаж продукции компании на территории России. Велика вероятность того, что корпорация сократит владения только до США, а после вовсе уйдёт с рынка. Хотя списывать со счетов её рано — может, наверстает упущенное.

Что касается MacBook, то большинство пользователей ставят положительные оценки, отмечая, что ноутбук как «отец, брат, сестра и верный друг», долго держит заряд и обладает надёжной защитой от вирусов. К тому же стоит учесть качество сборки.