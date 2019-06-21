«В топку» ноутбук: В России «взлетел» мобильный трафик

Сегодня, 04:09

За первые 3 месяца 2019 года россияне использовали столько же мобильного интернет-трафика, сколько за весь 2016 год.

Специалисты подсчитали, что в первом квартале нынешнего года жители России потратили около 3,3 млрд Гб мобильного интернета. Этот показатель в 1,5 раза превысил прошлогоднюю статистику, и полностью перекрыл затраты за весь 2016 год. В Минкомсвязи РФ прогнозируют дальнейший рост популярности мобильного интернета.

Эксперты в мире технологий считают, что мобильный трафик в России «взлетел» благодаря различным мессенджерам, которые позволяют совершать звонки в любую точку планеты, а также удобно обмениваться сообщениями. На этом фоне падение спроса на мобильную связь не кажется удивительным. Специалисты считают, что в будущем, кроме мобильного интернета от операторов больше ничего не понадобится. По их мнению, ноутбук и ПК могут тоже отправиться «в топку». Исследования показывают, что россиянам удобнее выйти в интернет со своего смартфона, который всегда под рукой. Представитель компании МТС рассказал, что мобильный трафик растёт не только из-за удобства, но и из-за улучшения качества видеороликов и прочего контента. Чем видео или приложение качественней, тем больше растёт его объём, а соответственно и затраты трафика. В это трудно поверить, но у ноутбуков есть реальные шансы стать дорогими печатными машинками.