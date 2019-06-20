IPhone X за 1 рубль: Мошенники воруют деньги, предлагая невероятные скидки

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Мошенничество с продажей товаров через интернет — это не редкость. Люди жалуются на новую схему подобного обогащения.

Злоумышленники распространяют в сети вредоносные ссылки, приводящие людей на опрос якобы от компании Google. Основная часть подобных ссылок распространяется через ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники». Часто эти ссылки можно встретить в качестве контекстной рекламы от Google, что помогает усыпить бдительность потенциальной жертвы.

Мошенник обещает iPhone X от Apple за рубль, но пользователь несет серьезные расходы, не получая ничего в ответ. Человеку предлагают смартфон в качестве вознаграждения за пройденный опрос.

Когда жертва соглашается с условиями акции, её перенаправляют на страницу с оформлением доставки приза всего за один рубль. Путь ведёт на сайт мошенников, там пользователя подбадривают словами, что для получения дорогого устройства остался всего один шаг. Таким образом мошенников удаётся воровать и деньги, и данные банковских счетов. Нужно ввести данные банковской карты для оплаты доставки. Если пользователь соглашается и вводит данные, то с его карты снимают средства в виде абонентской платы за прослушивание музыки. Сумма может составлять от 25 до 100 долларов. Это сумма скупости за предложенные невероятные скидки.

В Сети существует масса способов, как обмануть человека на товары Apple. Самый распространенный: мошенник со взломанной страницы друга (в социальной сети) просит занять ему немного денег на срочное дело. Само собой, деньги никто возвращать не намерен. Всё чаще, с целью обмана, стали использовать продажу смартфона через интернет.

Одна из самых распространенных схем подобного мошенничества «серые» смартфоны. Мошенник представляется судебным приставом и предлагает конфискованный товар по низкой цене. Чтобы заслужить доверие, мошенник не предлагает сразу оплатить покупку. Он говорит, что находится в другом городе, просит перевести ему средства на оплату доставки и потому оплатить уже полученный смартфон. Вся суть схемы — это оплаченная вами доставка, которая не состоится.