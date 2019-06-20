Самый скучный: Эксперты не советуют брать iPhone 11 в этом году

Сегодня, 03:02

Apple планирует оставить «самое вкусное» на 2020 год, заявляют аналитики.

В сентябре этого года ожидается выход новой линейки смартфонов от Apple. Пользователей будут ждать новые iPhone 11, iPhone 11 Max и iPhone 11R. Но аналитики утверждают, что данная линейка будет «проходной», а все инновации пойдут на следующий год.

Такое мнение эксперты высказывают, комментируя последние рассказы инсайдеров, связанных с Apple. Те утверждают, что в 2019 году компания пойдет по модели iPhone 8, выпустив незначительно улучшенный смартфон прошлого года. По их словам, iPhone 11 будет «самый скучный из всех». Из нововведений в нем ожидается лишь обновленный квадратный дизайн площадки для камеры и увеличенный базовый объем аккумулятора до 3680 мАч. Помимо этого, до 2020 года в телефоне планируется сохранить «челку» вверху экрана.

На 2020 год, судя по информации инсайдеров, Apple готовит «совершенно переосмысленные девайсы». Пока неизвестно, какими именно они будут, но уже сейчас ходят слухи о изменении диагонали, улучшении камер с введением ночного режима. Более подробной информации о смартфонах 2020 года нет.

Опасения инсайдеров по поводу телефонов 2019 года вызваны тем, что все технологичные и научные разработки ведутся с ориентиром на 2020 год. Именно поэтому аналитики не советуют брать телефон в этом году, ведь какого-либо значительного обновления скорее всего не будет.

«Нам кажется, что стоит подождать с покупкой до следующего года. В компании не ожидается серьезных решений для iPhone 11, а все силы идут на 2020 год», - заявляет инсайдер.