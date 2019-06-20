Китай «откусит яблоко»? Apple под страхом санкций закрывает свои заводы

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Торговая война между США и Китаем вынудила «яблочного гиганта» закрыть производство в Поднебесной, но дома Apple тоже не рады.

Ценовая политика компании Apple критически воспринимается даже американцами. Граждане США, далеко не самой бедной страны в мире, не могут себе позволить купить iPhone. Нечего говорить о государства с менее развитой экономикой. В то же время Китай наполнил рынок гаджетов качественными и относительно дешевыми смартфонами. Поднебесная предлагает огромный ассортимент товаров с характеристиками на любой вкус и кошелек. Скоро Apple не сможет тягаться с китайскими производителями мобильных устройств. Западные СМИ сообщают, что «яблочный гигант» под страхом санкций закрывает свои заводы в Поднебесной. Apple собирается перенести 15-30% производства iPhone из Китая в другие государства.

Стало известно, что глава США Дональд Трамп назначил встречу с генсеком КНР Си Цзиньпином. Политики намерены обсудить на саммите G20 торговую войну между Вашингтоном и Пекином. Результатом переговоров может стать отмена санкций. Если «оттепель» не наступит, то Apple запретят в Поднебесной, говорят аналитики.

«Откусит яблоко» Китай или нет, зависит от переговоров лидеров США и КНР. Можно предположить, при продолжении торговой войны Apple не ждет ничего хорошего. Уже сейчас из-за санкций IT-гигант вынужден повышать цены на продукцию. Если американской корпорации придётся вывозить производство из Китая, то стоимость iPhone возрастёт ещё больше. Ведь ей придется строить новые заводы, а на это нужны деньги. Скорее всего, дело закончится спадом спроса на iPhone и потерей прибыли Apple.