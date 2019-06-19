Крутой игрок на рынке смартфонов? Vivo масштабно развивается на Украине и в России

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V15 Pro и Y93 Lite представлены на сайте. Будут конкурировать со смартфонами Apple и Samsung.

Компания Vivo заняла неплохие позиции в Китае — местные жители смартфоны массово покупают. Для того, чтобы дальше развиваться и конкурировать с крупнейшими в истории корпорациями — Apple, Samsung, Xiaomi — необходимо выйти на мировой рынок. Vivo к этому пришла и уже масштабно развивается на Украине и в России.

Стоит отметить, что это рискованный шаг для любой компании, поскольку не все выдерживают конкуренцию крупных брендов. Например, если нет финансового подспорья, то корпорация часто проигрывает — нет возможности сбавить цену на смартфоны для привлечения покупателей, поскольку может привести к банкротству.

Правда, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что сейчас Vivo находится в числе сильных компаний и имеет шансы стать мировым технологическим лидером. Предсказать, как станет развиваться ситуация нельзя, но можно сказать — на рынке смартфонов появился новый крутой игрок.

Уже сейчас на глобальном сайте компании появилась украинская версия, где говорится о том, что Vivo набирает сотрудников на территории страны. Среди активных вакансий стоит отметить должность директора, менеджера по продажам, дизайнера. Также в Киеве появился сервисный центр компании.

Кроме того, на украинской версии сайта появились первые четыре модели — с таким ассортиментом Vivo намерена впервые выйти в свет. Например, смартфон V15 Pro имеет выдвижную фронтальную камеру и процессор Snapdragon 675, а Y93 Lite оснащён двойной камерой на 13 и 2 МП, а также есть 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Цены на устройства официально не объявлены.

Согласно статистике, пользователи Сети часто покупают смартфоны Vivo и оставляют положительные отзывы. Среди достоинств люди жители Украины и России чаще всего отмечают камеру, габариты и аккумулятор.

В дальнейшем, уверен основатель Vivo, корпорация начнёт масштабно развиваться и на территории России. Но прежде чем будет освоено несколько стран, Vivo стоит основательно укрепиться хотя бы в одной, чтобы иметь опору и не обанкротиться, захватывая рынок.