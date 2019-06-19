Сегодня, 18:04

С их помощью хакеры делают снимки с экранов смартфонов и следят за действиями пользователей.

Юзеры могут потерять конфиденциальную информацию, например, пароли от банковских счетов, следовательно, деньги и прочие важные данные. Технические эксперты организации Positive Technologies заявили, что 9 из 10 мобильных приложений имеют уязвимость к взломам. Производители гаджетов не могут на 100% защитить владельцев устройств от потери личных сведений. Как показывает практика, хакеры «воруют» данные с помощью программных средств. Вредоносные приложения, разработанные «компьютерными гениями», способны пересылать sms-сообщения не адресатам, а мошенникам. В итоге киберзлоумышленники могут завладеть записями юзеров в адресной книге, откровенными фотографиями, загруженными в память гаджета и прочей компрометирующей человека информацией.

Эксперты предупреждают, нередко зловредные программы маскируются под нужные приложения. Хакеры даже создали вирус, который попадает в Android-устройства до его активации. Специалисты рекомендуют проводить проверку системы с помощью программ-тестировщиков. Антивирусы обнаруживают вредоносные приложения, уничтожают или консервируют их в специальных хранилищах – безопасных расположениях, куда попадают зараженные файлы, потенциально опасные для операционной системы.