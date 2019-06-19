«Убийца» Pokemon GO: AR игра по мотивам вселенной Гарри Поттера выйдет в пятницу

Сегодня, 16:17

Дополненная реальность позволит окунуться в мир магии с помощью камеры смартфона.

Студия Niantic, известная всему миру своим хитом Pokemon GO решила представить новую игру. Harry Potter: Wizards Unite — это AR игра по мотивам вселенной Гарри Поттера которая выйдет в пятницу в Великобритании и США.

«Убийца Pokemon GO» использует ту же технологию дополненной реальности, что и его предшественник. Игра обладает более сложной механикой и не будет завязана не только на поиске существ и сражениях.

По хронологии события развернутся после победы Гарри Поттера над Тёмным Лордом. Некое событие приводит к тому, что в мире маглов (не волшебников) начинает появляться магия.

Игроки примерят на себя роль сотрудника спецотряда волшебников, устраняющего последствия несанкционированных магических происшествий. Для игры не нужен будет специальный смартфон с предустановленным AR, а будет достаточно и обычного бюджетника.

Игра прошла бета-тестирование в Новой Зеландии и Австралии и теперь готова к глобальному запуску. Остается не ясным, когда игра выйдет во всех странах, но по словам разработчиков этого стоит ожидать в ближайшем будущем. Сообщается, что будет доступна поддержка 20 языков.

Игре придется потягаться с конкурентами, ведь список AR игр активно пополняется новыми релизами и уже известно о том, что студия Square Enix разрабатывает Dragon Quest Walk в стиле похожем на Pokemon Go.