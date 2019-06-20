Сетевой червь. IT-специалисты настаивают на обновлении Windows

Сегодня, 04:25

Массовая утечка данных, которая грозит ПК с не обновлённой операционной системой.

Благодаря последним сведениям стало известно, что за последние пару месяцев более миллиона пользователей Microsoft были подвержены хакерским атакам со стороны злоумышленников и ещё, примерно, столько же остаётся под угрозой взлома.

Благодаря уязвимости программного обеспечения Windows, вредоносное заражение проникает в ПК словно червь, поражая все остальные, находящиеся в сети.

Сообщается, что BlueKeep способен поражать лишь операционные системы ниже Windows 8 и 10. Версии ОП выше восьмой, на данный момент, остаются в безопасности. Именно по этой причине IT-специалисты настоятельно рекомендуют в срочном порядке заняться обновлением своей системы.

Если взлом и утечка данных коснётся операционной системы Windows 8 и 10, то возможен знаменитый повтор сценария 2017 года при участии вредоносного вируса WannaCry. На тот момент вирус изничтожил операционные системы нескольких десятков тысяч пользователей, затронув государственные структуры и личную жизнь множества стран.

Также сообщается, что фрагменты программных последовательностей команд для BlueKeep уже есть у хакеров, что представляет собой возможность проникнуть в любой ПК устаревшей версии операционной системы, так как получение программных ходов является довольно не сложным процессом.