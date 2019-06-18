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С её помощью пользователи смогут одним щелчком вызвать офисный пакет Office.

Компания Microsoft начала «баловаться» с кнопками ещё в далёком 1994 году. Именно тогда она впервые представила клавишу Windows. Сейчас западные СМИ сообщают, что Microsoft добавит новую кнопку на клавиатуре под названием Office. Сейчас редмондский гигант проводит опрос юзеров с целью узнать, как они относятся к данной инициативе. Критики в комментариях в социальных сетях пишут, что логичнее предоставлять быстрый доступ к программам Excel, Power Point и Word из офисного пакета с помощью создания дополнительных сочетаний клавиш для кнопки Windows.

Пользователи даже предложили собственные варианты. Они хотят, чтобы программа Excel вызывалась путём одновременного нажатия клавиш Windows+Alt+E, а OneNote – Windows+Alt+O. В этом случае для быстрого открытия приложения у пользователей уже всё есть. Нет только желания Microsoft прислушиваться к чужому мнению.

Специализированные раскладки клавиатуры пригодятся дизайнерам и художникам, которые проводят целый день за компьютером. Им действительно важны различные сочетания клавиш вспомогательные кнопки, например, при работе с графическим редактором Photoshop. В пакете Microsoft Office же нет ничего такого, что требовало бы создание новых кнопок. Поэтому действительно можно ограничиться новым сочетанием клавиш.