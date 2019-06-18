Борьба добра со злом: эксперты сравнили Intel Core и AMD Ryzen

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AMD по-прежнему предлагает многопоточность за меньшую стоимость, но производительность конкурентов уравнивает шансы.

Недавно AMD представили 16-ядерный процессор Ryzen 3950X. Теоретически, его производительности хватит, чтобы ответить конкурентам из Intel. Особенно, если предположить, что он будет дешевле компонентов «синей команды», борьбе «добра со злом» продолжится. Но пока рано судить – новинка появится в продаже 7 июля, а до того момента эксперты портала PCWorld сравнили новейшие Intel Core и AMD Ryzen, основываясь на имеющихся данных.

Аналитики соотнесли три параметра: стоимость, количество потоков и ядер, а также тактовую частоту, сведя их к индексу «доллар-поток». По традиции, первенство в категории «цена-производительность» взяли AMD. Так, индекс процессора AMD Threadripper 2950X составил 26 долларов, а у сравнимого Intel Core i9-9960XE он вдвое больше – 53 доллара. Более того, решения AMD заняли всю нишу «до $26», не оставив шанса конкурентам в бюджетном сегменте. Конкуренты могут предложить только Core i9-9900 по цене в 27 долларов за поток. При этом в основе процессора лежит маломощный 65-ваттный чип.

Иначе говоря, в обозримом будущем конкурентов у AMD не появится, особенно в сферах, требующих многоядерных решений. При этом для ценителей максимальной тактовой частоты предпочтительными будут процессоры Intel – за который придется изрядно доплатить.