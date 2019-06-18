«Безопасно и надежно»: Facebook запускает свою криптовалюту

Вчера, 16:17

В ее создании помогут крупные компании, от операторов платежных систем до технологических гигантов.

Компания Facebook официально заявила о намерении выпустить собственную криптовалюту. Ей уже дали имя – Libra. Представители признались, что разработки ведутся уже больше года.

Специально для этого была создана компания Calibra, которая будет поддерживать работу криптовалюты. Также будет создан электронный кошелек, чтобы у пользователя была возможность расплачиваться за интернет-покупки. «В отличие от большинства криптовалют, Libra полностью обеспечена резервом реальных активов», - отмечают в компании.

Facebook предполагает, что новая валюта появится в мессенджерах как альтернатива банковским денежным переводам, только не выходя из приложения. Представители компании уже провели ряд встреч с финансовыми специалистами из США и Англии, чтобы обсудить, насколько жизнеспособной окажется криптовалюта. В Facebook понимают, что на пути к успеху их ждет множество препятствий, но компания всерьез намерена выйти в массы.

К 2020 году планируется создание команды более чем из сотни компаний для запуска криптовалюты.