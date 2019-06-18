Кабель Galaxy S10+ плавится при зарядке – В флагманах Samsung нашли «огнеопасный» дефект

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Возгорание происходит из-за недоработанных разъёмов.

Пользователи социальных сетей опубликовали в интернете фото, на которых кабель смартфона Galaxy S10+ плавится при зарядке. Комментаторы пишут, что тепло — это побочный продукт применения электричества. Современные гаджеты оснащены литиевыми аккумуляторами. Питающие батареи при зарядке тоже нагреваются. При наличии плохого контакта может произойти вспышка. Таким образом, юзеры нашли «огнеопасный» дефект в флагманах южнокорейского производителя Samsung. Несмотря на то, что компания потратила много денег на обеспечение безопасности своим гаджетам, полностью избавиться от недоработок ей не удалось.

Эксперты советуют не использовать зарядные устройства сторонних производителей. Случается, владельцы смартфонов после выхода из строя оригинала, покупают дешевые питающие батареи других компаний. Поступать так не рекомендуется, поскольку увеличивается риск возгорания девайса. Чтобы снизить вероятность плавления проводов Galaxy S10+, нужно покупать оригинальные аккумуляторы или качественные аналоги.

Проблема с флагманом Samsung могла возникнуть из-за некачественного разъёма и отсутствия правильного аппаратного обеспечения. В результате кабель просто не выдержал нагрузку и начал плавиться. Подобных случаев необходимо избегать, поскольку они способны привести к пожару, а не только порче телефона.