Вновь сотрудничают? Microsoft неожиданно возобновила продажи ноутбуков Huawei

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Несмотря на свой «черный» список компания Microsoft продает ноутбуки китайской компании.

Совсем недавно власти США внесли Huawei в свой черный список компаний, с которыми больше не сотрудничают. После подтверждения данных, от сотрудничества с Huawei отказались еще несколько компаний, в список которых входит Google, Intel, Broadcom. Теперь китайский производитель гаджетов не может выпускать аппараты под управлением операционной системы Windows.

Поводом для такого серьезного отказа в работе и полным запретом продаж на рынке послужили сомнения по поводу национальной безопасности США. Ведь Нuawei имеет связи с властями Китая.

Microsoft остановила продажи ноутбуков Huawei еще в конце мая нынешнего года. Но совсем недавно было замечено, что в интернет-мгазинах известной американской компании вновь появились ноутбуки от Huawei.

Для многих это стало неожиданно. Пользователи предположили, что компании решили все волнующие вопросы и вновь сотрудничают. Но, как позже оказалось, компания Microsoft дала опровержение этой идее. Представители Microsoft объяснили, что реализовывают оставшиеся запасы техники Huawei. Они отметили, что компания из Китая все также находится в списке запрещенных в США.

Представители Huawei поделились, что готовы перевести все свои устройства на собственную операционную систему Hongmeng к осени этого года. Но это случится лишь в том случае, если возможности работать с Windows и Android больше не будет.