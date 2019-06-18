iPhone получат поддержку 5G в 2020 году

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Смартфон выпустят в трёх исполнениях: версия Max получит 6,7-дюймовый дисплей.

Выход очередного смартфона от Apple постепенно обрастает слухами и противоречивыми данными. Так, сегодня инсайдер Минг Чи Куо сообщил, что iPhone получат поддержку 5G-сетей в 2020 году.

По мнению эксперта, в линейке новых устройств будет представлено три модели: младшая — с 5,4-дюймовым экраном, «обычная» — с дисплеем в 6,1 дюйма, и самая оснащенная модификация — с экраном диагональю в 6,7 дюйма. Также инсайдер уверен, что новые смартфоны оснастят 5G-модемами от Qualcomm.

Стоит отметить, что параллельно с «основной» линейкой, фанаты Apple ждут наследника iPhone SE, снятого с производства в 2018 году. Аналитик считает, что следующий «мини-iPhone» получит оснащение iPhone 8 с уменьшенным дисплеем.

Напомним, еще в марте инсайдеры поделились изображениями внешности будущего iPhone. Поклонники марки неоднозначно восприняли информацию о «квадратной камере». Так, блок линз был вынесен на «постамент», заметно выделяющийся над корпусом. При этом, дизайн смартфона не демонстрирует новых решений, копируя предшественников.