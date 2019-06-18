В Telegram появился бот для поиска украденных паролей

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Теперь пользователь может проверить, есть ли его данные в Сети после очередной «утечки». Его создал Батыржан Тютеев – специалист по информационной безопасности из Казахстана.

Для того, чтобы проверить надежность своих паролей, достаточно написать боту «start», затем указать адрес электронного ящика. Из-за популярности канала поиск будет идти долго, однако пользователь обязательно получит ответ. Бот собирает данные со всех сервисов – все пароли, связанные с аккаунтом, отобразятся в чате.

Таким способом Тютеев пытается обратить внимание общественности на проблему кражи персональных данных. Он призвал пользователей как можно быстрее сменить пароли, если бот нашел информацию об электронном адресе. Даже если данные устаревшие, мошенники могут использовать их для поиска закономерностей и затем взломать почту.

Разработчик держит в тайне источники баз данных, которые использует бот для поиска. Однако известно, что поиск ведется как в открытых, так и закрытых источниках. Тютеев отмечает, что ботом могут пользоваться злоумышленники; в свое оправдание специалист напомнил, что все эти данные находятся в Сети и их можно достать без помощи бота. В случае, если его сервис будут использовать для правонарушений, Батыржан обещал закрыть бота.