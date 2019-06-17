Эпоха роботов наступила: Учёные создали самую умную женщину-киборга

Сегодня, 21:45

Машина заменила западную журналистку, ведущую британский аналог российской передачи «Доброе утро».

Судя по развитию событий, на Земле уже наступила эпоха роботов. Инженеры представили самую умную женщину-киборга по имени по имени Аида во время прямой трансляции на английском телевидении. Робот искусно повторила телодвижения и интонацию ведущей Сюзанны Рид. Сходство с оригиналом показалось журналистке столь потрясающим, что она не удержалась от недоумевающего возгласа.

Сначала Аида прочитала часть текста, написанного для телеведущей. Сделала самая умная женщина-киборг это столь умело, что присутствующие перепутали её с настоящим человеком. Затем робот взяла в руки метлу и начала уборку. Женщина-киборг оказалась мастерицей на все руки. Она способна трудиться интеллектуально и физически, не отдавая предпочтение ни одной из сфер деятельности.

В студии даже испугались, поскольку никто не ожидал увидеть такие развитые технологии в наши дни. По прогнозам экспертов, через несколько лет учёные создадут роботов, которых невозможно будет отличить от людей. В настоящее время инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали алгоритм, исключающий столкновение машины с человеком на производстве. Сейчас, как правило, автоматизированные системы применяются промышленными компаниями. В скором времени использовать роботов начнут более широко. Конспирологи полагают, что правительства разных стран даже начнут внедрять детей-ботов, дабы те маскировались под людей. С помощью шпионов-киборгов руководство якобы планирует узнавать секретную информацию.