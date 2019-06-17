«В дорогой шляпе, но без штанов»: Galaxy Note 10 получит новый дизайн

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Модель получит дизайн в стиле Galaxy S10 и Pro-версию за 1200 долларов.

Пока рано говорить, насколько флагманская серия Galaxy S10 перекрыла неудачи Samsung с Galaxy и Note 9. Но фиаско с гибким Galaxy Fold заставило корейских инженеров не рисковать с новыми моделями. Так, ранее предполагалось, что Note 10 выполнят в стиле флагманского S10. Новая утечка подтвердила революционный дизайн Samsung Galaxy Note 10.

Инсайдер Судханшу Амбхор опубликовал в своём Twitter-блоге изображения чехла для нового смартфона. Вернее, изображения двух чехлов — Note 10 получит «обычную» и Pro-версию. Стандартный смартфон получит маломощный процессор и упрощенную камеру, которую компенсирует приятная цена. А Note 10 Pro, по предварительным данным, оценили в 1200 долларов — за версию с минимальным объёмом памяти.

Чехлы новинки подтвердили концепцию, озвученную ранее — «в дорогой шляпе, но без штанов». Galaxy Note 10 не только получит новый дизайн, но и лишится ряда деталей. Так, смартфон станет первым Galaxy, в котором откажутся от 3,5-мм разъёма для наушников. Вероятно, приверженцы проводных гарнитур получат переходник на USB Type-C.

По мнению аналитиков, новинка выйдет на рынок не раньше конца августа. Напомним, Судханшу Амбхор был первым инсайдером, опубликовавшим снимки корпуса OnePlus 7 Pro.