Сегодня, 20:40

Глюкометр будет встроен в часы, чтоб в любой момент можно было сделать забор крови и провести анализ.

Компания Dexcom, выпускающая портативные глюкометры, объединившись с Apple, представили миру идею создания устройства для быстрого забора и анализа крови G6. Уже в скором будущем Apple Watch помогут в борьбе с диабетом.

Часы будут измерять уровень глюкозы в крови. На данный момент гаджеты компании Dexcom работают с AW через «костыли». В будущем планируется, что новое поколение устройств будут передавать сразу всю информацию на телефон без посредников.

Сообщается, что сейчас компании активно работают над принципиально новым устройством. Датчик будет встроен в часы, чтоб в любой момент можно было сделать забор крови и провести анализ.

Сейчас для всех фанатов Apple Watch, которые страдают от диабета, такая идея является мечтой. На сегодняшний день гаджет способен делать ЭКГ, следить за общим состоянием здоровья владельца и проверять уровень его пульса.