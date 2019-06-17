Основатель Huawei предрекает падение выручки и отказ от некоторых моделей

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Санкции и потеря рынка США помешают компании стать мировым лидером, уверен предприниматель.

Китайская компания Huawei, стремительно наращивавшая обороты последние несколько лет, стала вторым по величине поставщиков смартфонов. Так, еще в январе Huawei занимал третью строчку, продемонстрировав рост на уровне 49%. Подобные темпы вели производителя к лидерству, но активизация американских санкций привела к пересмотру амбиций.

Так, основатель Huawei Рен Чжэнфэй предрекает падение выручки и отказ от некоторых моделей. Предприниматель уверен, что оборот компании упадет ниже 100 млрд $, а главной причиной убытков станет сокращение спроса на смартфоны. Напомним, в мае прибыль Huawei выросла на 21% (108,5 млрд $), но к этому привела популярность оборудования для 5G-сетей.

Стоит отметить, что успехов компания достигла на фоне американских санкций и перекрытия рынка США. Однако правительство страны призывает союзников присоединиться к бойкоту. Так, американские производители уже согласились поддержать санкции. В частности, Google готов закрыть китайцам доступ к Android и сопутствующим сервисам.

Аналитики Huawei предполагают, что поставки смартфонов упадут на 40-60 процентов в июне. Это может привести к уходу с рынка Европы ряда моделей. Так, недавно представленный Honor 20 станет эксклюзивом для рынка Китая, если европейцы последуют американскому бойкоту.

Напомним, сейчас Huawei взаимодействует с американскими производителями по временной лицензии, действующей до конца августа. Если стороны не придут к соглашению, уже осенью Huawei лишаться обновлений Android и доступа к сервисам Google. Стоит отметить, что не все компании поддерживают правительство США. Так, руководство Intel и Qualcomm призвали ослабить давление на IT-гиганта.