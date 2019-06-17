Припекло от AMD: опубликованы результаты тестов новейшего процессора Intel Ice Lake

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Инсайдеры показали производительность по тестам CPU-Z в сравнении с конкурентами от AMD.

На прошлой неделе AMD представили серийный 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X. В тестах Geekbench новинка смогла обойти 18-ядерный Intel Core i9 9980XE. При этом решение от AMD, традиционно, дешевле процессоров от «синей» команды. Судя по всему, в Intel припекло от успехов AMD — сегодня инсайдерами были опубликованы результаты тестов новейших процессоров Intel Ice Lake.

В прошлом месяце Intel представили новые чипсеты на архитектуре Sunny Cove, работающей по 10 нм техпроцессу. Производители ноутбуков еще не выпустили устройства на новой базе, но инсайдеры уже поделились производительностью новинок. Пользователь китайского форума Tieba.Baidu опубликовал результаты тестирования в бенчмарке CPU-Z.

Тест демонстрирует производительность одного ядра нескольких процессоров серии AMD Ryzen 3000 и Intel Ice Lake 10-го поколения. Так, Ryzen 7 3800X получил 635 баллов, проработав на максимальной частоте в 4,7 ГГц. Самый скромный представитель от AMD — Ryzen 5 3600X получил 604 балла, продемонстрировав производительность в 4,7 ГГц. Стоит отметить, что результаты AMD субъективны, ведь система Precision Boost Overdrive обеспечивает прирост в 200 мГц при работе всех ядер.

Флагман от Intel — Core i9-9900K, достигший скорости в 5 ГГц, оценили в 660 баллов. При этом, отрыв от новинок на архитектуре Ice Lake оказался минимальным. Так, Core i7-1065G7 набрал 639 баллов — несмотря на скромную частоту в 3,7 ГГц.

Иначе говоря, долгожданное обновление архитектуры процессоров Intel пошло на пользу. При среднем показателе частоты, ядра демонстрируют высокую производительность. Вместе с тем, это не отменяет технологического отрыва от AMD, которые уже совершенствуют 7-нм процессоры.