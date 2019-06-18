Следом за «Олегом»: Mail.ru Group тестирует голосовой помощник «Маруся»

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Программа проходит закрытый бета-тест. Испытать приложение можно, подав заявку на сайте.

Победное шествие Siri от Apple и помощника Google Assistant давно доказало, что подобные приложения могут не только развлекать пользователя, но и быть полезным подспорьем. Следом за «Олегом» от банка Tinkoff и «Алисой» от Яндекс, Mail.ru Group тестирует голосовой помощник «Маруся».

По словам представителей Mail.ru Group, на разработку приложения уже затрачено почти 2 миллиона долларов. При этом помощник еще не готов — «Маруся» проходит закрытое бета-тестирование.

Как и конкурирующие алгоритмы, «Маруся» основана на нейросетях, которые собирают информацию для ответов на основе поисковых запросов. Алгоритм сможет распознавать речь даже с неразборчивой дикцией или специфической лексикой. Приложение можно скачать для смартфонов на Android и iOS после одобрения заявки.

Напомним, это второй голосовой помощник, запущенный в России летом. Так, компания Tinkoff представила ассистента под названием «Олег». Алгоритм будет ориентирован на консультирование пользователей в финансовых вопросах.