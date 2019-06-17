Смартфоны помогут в лечении инсульта

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Колумбийские ученые уверены, что гаджет поможет избежать осложнений у пациента.

Неврологи отметили, что современные смартфоны и ноутбуки умеют крайне быстро считывать и обрабатывать информацию. Это может помочь пациентам, которые перенесли инсульт. При этом заболевании важна быстрая диагностика, чтобы свести к минимуму серьезные повреждения.

Специалисты провели исследование, в котором проверили эффективность техники. Ожидания оправдались – смартфоны считывают показатели даже быстрее специально оборудованных медицинских станций. Если рядом нет профильного центра, ноутбук или телефон станут для пациента настоящим спасением. Гаджет всегда под рукой, а вот нужного врача может не оказаться поблизости.

Многие страны не обращают должного внимания на такой способ диагностики, однако колумбийские специалисты надеются, что в скором времени все изменится. В лечении инсульта важна каждая секунда и каждая мелочь. Современная техника способна практически мгновенно распознать ухудшения и поставить верный диагноз. Это поможет врачам оказать необходимую помощь.