Битва за анонимность: Chrome 76 блокирует сайты, отслеживающие режим «Инкогнито»

Вчера, 22:52

Новый браузер прекратит разделение на «открытых» и «скрытых» пользователей.

Новая версия браузера Google Chrome под номером 76 будет обладать особой функцией, которая блокирует сайты, отслеживающие режим приватного просмотра.

Стоит отметить, что ранее многие ресурсы специально проверяли, в каком режиме пользователи просматривают страницы. Браузеры Opera и Safari обладали такой способность.

Разработчики отметили, что включённый режим приватного просмотра способен «открыть» доступ к ограниченному материалу сайта. В «Инкогнито» система не требует авторизоваться, поэтому пользователи чаще всего использует это для чтения статей в интернет-газетах. По словам экспертов, этот способ является самым простым для получения нужных материалов, а поэтому часто используется юзерами.

Браузер Chrome 76 объявила битву за анонимность. В этом браузеры сайты не смогут определить, какой режим просмотра использует пользователь на странице. Специалисты отметили, что такое нововведение не гарантирует полной защиты, ведь разработчики сумеют придумать другие способы отслеживания. Аналитики отметили, что в ближайшее время будет полегче.

Однако это не значит, что сайты перестанут «просить» пройти процесс авторизации на сайте. Этого не произойдет. По словам экспертов, теперь не будет разделения пользователей на «открытых» и «инкогнито».

Премьера новой версии Chrome ожидается 30 июля. По словам аналитиков, усовершенствованный браузер будет обладать и другими «плюшками». Например, в Chrome 76 отключат Flash (технологию можно вернуть через настройки).