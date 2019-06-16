Восстание машин: «Робот» не позволил над собой издеваться

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Экспериментаторы поплатились за то, что били машину клюшкой, стулом и другими предметами. Техника ответила тем же.

В Сети появился новый ролик с участием андроида от компании Boston Dynamics. Робот ловит коробку, которую ему кидает человек, и бросает обратно. Невинный тест быстро превращается в угнетение: андроиду начинают всячески мешать, от бросания предметов нарочно мимо него до ударов хлыстом.

В определенный момент машина не выдерживает таких издевательств. Он бьет обидчиков ногами и заставляет их в ужасе покинуть гараж.

В финальной части видео создатели ролика объясняют: это всего лишь пародия. Таким способом блогеры решили выразить свое восхищение компанией Boston Dynamics и представить себе скромное восстание машин. При съемках ни один робот не пострадал – авторы нарядили обычного человека в зеленый костюм, а затем использовали компьютерную графику.

Boston Dynamics – американская инженерная компания в сфере робототехники. В последнее время изобретатели добились немалых успехов – их роботы умеют передвигаться по вертикальным поверхностям, бегать и даже танцевать. Компания разрабатывает как антропоморфных, так и многоногих андроидов.