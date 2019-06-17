«Убийца» Xiaomi от Asus: Блогер назвал плюсы «селфифона» ZenFone 6

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Новый смартфон от Asus ZenFone 6, постепенно набирает популярность и захватывает мировой рынок.

Тайваньская компания Asus выпустила на рынок новый «селфифон» ZenFone 6. В народе его прозвали: «Убийца» Xiaomi, и без сомнений, данный смартфон нужнается в особом внимании. Недавно известный блогер назвал его плюсы и минусы, среди которых батарея и поворотная камера. ZenFone 6 выделяется среди конкурентов двумя интересными особенностями — он оснащен акумулятором на 5 000 Ма/чВ и поворотной камерой на шарнире.

Столь мощный аккумулятор стал причиной его большего веса (около 200 грамм) и немалой толщины (немного меньше сантиметра). Батарея позволяет проработать ему двое суток при средней нагрузке, а комплектное зарядное устройство на 18 Вт, способно полностью зарядить его менее чем за два часа.

Смартфон имеет два слота под сим-карты, NFC, WiFi ac, Bluetooth шестой версии и поддержку GPS/ГЛОНАСС/Galileo. Есть отдельный слот под карту памяти. С помощью модуля NFC можно оплачивать покупки и пополнять карту «Тройка». У настроек разговорного динамика есть один недостаток — громкость можно установить в пределах всего 4 ступеней.

Устройство поступило на рынок в трех модификациях: 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Оперативная память LPDDR4X имеет скорость 28 660 МБ/с. Это очень высокий результат даже по меркам флагманов. Скорость основной памяти составляет 780 МБ на чтение и 200 МБ на запись.

Сердцем гаджета является производительный процессор Qualcomm Snapdragon 855. В популярном тесте Antutu устройство набирает около 390 000 «попугаев». При очень высокой нагрузке, процессор может нагреваться до 43 градусов. Присутствует довольно хорошая система защиты от перегрева. Если процессор начнет перегреваться, то система понизит производительность на 15%. Если этого будет недостаточно, то через время, производительность понизится на 30%.