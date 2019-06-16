Попались: Каждый второй землянин оказался в «ловушке» интернета

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Почти 4 млрд людей оказались в Сети всего за 25 лет. Часть из них стали зависимы от Всемирной паутины.

Основательница фонда Bond Capital Мэри Микер опубликовала ежегодный аналитический обзор. По ее данным, 51% населения Земли – пользователи интернета. За последние два года их число стабильно росло, однако теперь темпы снизятся. В докладе отмечено, что каждый второй землянин проводит в интернете до шести с половиной часов - грубо говоря, попались.

Чаще всего люди выходят в Сеть через смартфон. Согласно обзору Микер, пользователи предпочитают фото- и видеоконтент. Поэтому ключевыми площадками становятся Instagram и YouTube.

Эксперт также отметила, что 26% пользователей признают себя зависимыми от Сети. Оказавшись в «ловушке» интернета, люди начали испытывать проблемы со сном. Сегодня крупнейшие интернет-компании вместе с общественностью пытаются исправить положение. Разработчики выпускают приложения и инструменты, которые должны помочь пользователю в борьбе с зависимостью.

Обзоры Мэри Микер – важное событие в цифровой индустрии. К ее выводам и прогнозам прислушиваются все крупные компании. Влияние бизнесвумен в сфере технологий настолько велико, что ее называют «королевой интернета».