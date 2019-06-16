Очки вместо iPhone: Apple планирует совершить революцию

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Любая информация теперь будет доступна прямо перед глазами.

Почти 10 лет назад компания Apple совершила настоящую революцию в мире мобильных устройств. Их технология Multi-Touch, которая впервые была представлена на самом первом iPhone, до сих пор является основным принципом использования смартфонов. Да и сами телефоны сегодня выглядят так, как выглядят, именно благодаря Apple. Но последние несколько лет компания не баловала какими-то серьезными инновациями. Ее поклонники уже начали сомневаться в перспективах. Но недавно стало известно о новом направлении работы, которое совершит настоящую революцию в нашем мире – AR-очки.

Технология AR или Augmented Reality (Дополненная Реальность) представляет из себя совершенно новое понимание взаимодействия между человеком, устройствами и миром. Дополненная реальность позволяет воспроизводить перед глазами человека всё то, что до этого было в телефоне или на компьютере. Для этого компания Apple планирует разработать AR-очки, надев которые, человек сможет видеть любую дополнительную информацию, которая отображается прямо перед ним «сквозь» очки.

Такой информацией может быть все, что угодно: проигрывание видео, пока вы идете на работу; просмотр контактов; объемные проектные изображения зданий и техники; информация о погоде времени суток. Такие очки будут полезны, например, инженерам, которые делая осмотр оборудования, смогут увидеть всю необходимую информации о техническом состоянии прямо перед глазами. Данный перечень возможностей ограничен только фантазией индивидуальных разработчиков, которые займутся программированием после официального выхода такого устройства. Также было и с магазином приложений AppStore, когда частные разработчики ринулись создавать сотни тысяч приложений.

Для того, чтобы отображать такой объем информации, очки планируется оснастить очень мощным процессором. Но формфактор очков может этого не позволить, поэтому в компании думают над удаленным подключением к процессору iPhone. Помимо этого, очки будут оснащаться несколькими камерами, в том числе и по бокам. Аналитики рассуждают, что такие камеры станут «боковыми глазами» человека и смогут предупреждать его об опасностях, например, о приближающейся машине на перекрестке. В очки планируется встроить разрешение 8К на каждый глаз. Помимо основных компонентов, очки будут полностью напичканы различными элементами, вроде микрофонов и динамиков, но полные характеристики устройства не знает пока даже сама Apple.

Остается только ждать и надеяться, что такая технология будет действительно полезной, а человечество не станет заложником своих собственных технологий. Вероятно, такие очки станут новым постоянным спутником человека, вместо смартфонов.