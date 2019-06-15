Это фиаско, Apple: Наушники от Huawei уничтожили AirPods 2

Вчера, 22:56

Китайский аналог значительно дешевле, однако обладает такими же техническими характеристиками.

Компания Apple создала моду на беспроводные наушники. Первые AirPods стали переломным моментом в мире мобильных устройств. Однако второе поколение «яблочных» наушников не укрепило позиции компании на международном рынке: продажи были очень слабыми. Apple потерпела фиаско.

Аналитики считают, что причиной этому является сильная конкуренция от других производителей беспроводной гарнитуры. Особенно отличился китайский гигант Huawei, который представил свои наушники Huawei FeeBuds Lite за 7 000 рублей. По словам экспертов, новинка имеет отличное соотношение цены и качества.

Покупатели получают за значительно меньшую цену такой же комплект: белый кейс также выполняет функции подзарядки. «Коробка» оснащена индикаторами и кнопкой для настройки наушников через смартфон.

Huawei FeeBuds Lite обладает «чистой» звуковой системой с ярковыраженными низкими частотами. Устройство управляется с помощью прикосновений: два касания по правой стороне — пауза, два касания по левой — активация голосового помощника. Мощности кейса хватает, чтобы зарядить беспроводной гаджет 3 раза, а сами наушники могут беспрерывно работать 12 часов. Аппарат представлен в черном и белом цвете. Единственный недостаток — это эргономика, которая может подойти не каждому уху.

Эксперты отметили, что технические характеристики аналогичны с AirPods 2, однако разница в стоимости значительная. Естественно, покупатели делают выбор в пользу более дешевого китайского аналога. Аналитики сказали, Huawei FeeBuds Lite уничтожили беспроводное «яблоко».