Убийца комаров: Xiaomi выпустила лампу для уничтожения кровопийц

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Прибор привлекает насекомых с помощью рассеиваемого света, после чего высокое напряжение лампы уничтожает их.

Китайский гигант Xiaomi сообщил о выходе нового устройства для уничтожения комаров. Аппарат получил название Yeelight Mosquito Killer.

Это не первый фумигатор, который выпустила компания. Однако разработчики заверили, что им удалось значительно увеличить эффективность этой модели.

Специалисты Шанхайского института физиологии и экологии растений подтвердили надежность и безопасность данного устройства. По словам экспертов, электрический прибор уничтожает 88% кровопийц. Устройство Xiaomi получило сертификат качества. «Убийца комаров» превосходит всех своих предшественников.

Yeelight Mosquito Killer привлекает насекомых с помощью ультрафиолетового излучения, длина волн которых составляет 360-400 нм. «Умный» прибор самостоятельно включается в темное время суток и автоматически выключается утром. Эксперты отметили, что время работы электрической лампы можно также настроить самостоятельно. Искусственный источник света привлекает комаров в прибор, после чего гаджет воздействует на насекомых с помощью большого по амплитуде электрического напряжения.

Эксперты советуют подключать лампу напрямую к сети, поскольку без подзарядки устройство работает всего 4 часа. Приобрести электрический уничтожитель можно за 22 доллара. Эксперты отметили, что этот прибор имеет отличное соотношение цены и качества.