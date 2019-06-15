Бесплатный трафик только в мышеловке: В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества

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Хакеры отправляли пользователям вирусные ссылки, с помощью которых якобы было можно получить 1 Тб бесплатно.

Эксперты рассказали, что «сыром» в хакерской мышеловке стал 1 Тб интернета в подарок. Пользователь мог якобы получить бесплатный трафик, если выполнит определенные условия. Схема мошенничества в WhatsApp заключалась в следующем.

Пользователи получали специальное уведомления, якобы подарки в честь 10-летия компании. Нужно было перейти по ссылке, чтобы ответить на элементарные вопросы и поделиться ими с друзьями. В рассылке указывалось, что только после этих простых действий можно получить бесплатные интернет-запасы. Поскольку «подарок» не требовал дополнительных вложений, юзеры активно реагировали на данное предложение.

Доверчивые пользователи не догадывались, что своими действиями они способствуют распространению вредоносных ссылок. По словам экспертов, мошенники запустили примерно 66 вирусных кампаний. Специалисты отметили, что для продвижения «акции» злоумышленники использовали известные бренды.

Представителями компании ESET новый вид мошенничества был обнаружен быстро, поскольку схема была довольно простая. Как сообщили эксперты, это уже не первый случай вирусной атаки в WhatsApp. Ранее злоумышленники предлагали бесплатно «переделать» интерфейс приложения, чтобы получить премиум-подписку на сервис Spotify.

В WhatsApp рассказали, что с 7 октября компания начнет судебные разбирательства со всеми, кто связан с массовыми рассылками в социальных сетях.