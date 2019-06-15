Instagram теперь бесполезен: ИИ научили определять "отфотошопленные" фото

Сегодня, 13:34

Обработанные в Photoshop фотографии можно будет распознать при помощи ИИ, разрабатываемого компанией Adobe.

Обработка фотографий перед публикацией, дело не новое. Большая часть фотографий, выложенных в Instagram, обрабатываться на смартфонах, простыми встроенными алгоритмами. Результаты такой обработки заметны невооруженным глазом. Но есть средства с более сложным алгоритмом, которые вносят столь незначительные изменения, что заметить их не опытному человеку очень сложно.

Специалисты компании Adobe совместно с учеными из Калифорнийского университета решили исправить ситуацию. Они тренировали ИИ с целью выявления обработанных фотографий. Для этого специалисты собирали каталоги парных фотографий «до и после», загружали их в базу данных ИИ и рекомендовали ему искать отличия. После таких тренировок он смог отличать почти 100% обработанных фотографий, а простой человек смог опознать не более половины.

Один из разработчиков компании Adobe Ричард Чжан рассказал, что планирует создать фильтр который будет отменять все манипуляции на фото, придавать ему вид оригинала. Это займет довольно много времени, но результаты работы с ИИ указывают на прогресс в этом вопросе.