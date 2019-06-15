«Царь, очень приятно, царь!»: Назван победитель схватки Sony Xperia 1 и Huawei P30 Pro

Может ли сверхвысокое флагманское устройство Sony победить нынешнего чемпиона по смартфонам?
Аналитики сравнили Huawei P30 Pro и Sony Xperia 1 по основным параметрам. Кроме этого назван победитель схватки, ведь трудно сразу сказать, какой их этих популярных гаджетов достоин звания «ТОП».
Учитывая дизайн обеих телефонов, блогеры отдали бал именно Huawei P30 Pro.
К чести Sony, установка с тремя камерами — это лучшая линейка камер для смартфонов, которую когда-либо производила компания, и она, безусловно, одна из лучших камер на рынке. Однако это не P30 Pro, который вновь одерживает очко. Оба этих телефона работают на топовых процессорах Android: в Xperia 1 установлен новый чип Qualcomm Snapdragon 855, а в P30 Pro — собственный чип Kirin 980, выпущенный Huawei прошлой осенью.
В целом они довольно близки, и оба телефона работают очень быстро. Тем не менее, в то время как сравнительный анализ показывает почти одинаковые оценки по одноядерности для обоих процессоров, Snapdragon 855 уверенно идёт вперед, когда дело доходит до многоядерной обработки. Достаточно преимущества, чтобы дать Sony преимущество в этой категории. P30 Pro также имеет возможности беспроводной зарядки и обратной беспроводной зарядки, в то время как Xperia 1 придерживается только проводной зарядки. Что касается хранилища, покупатель получит базовое внутреннее хранилище объемом 128 ГБ, а P30 Pro также поставляется с опциями 256 ГБ и 512 ГБ. С обоими телефонами можно увеличить этот счёт с помощью расширяемого хранилища: microSD на Xperia 1 и Nano Memory на P30 Pro. Вердикт: Huawei P30 Pro победитель.
Таким образом, если есть сейчас проблема выбора, то стоит внимательно отнестись к вопросу и самому выбирать нужный и важный гаджет, но в сегодняшнем сравнении выигрывает Huawei P30 Pro.