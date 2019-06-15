«Колбаса» по цене iPhone XS: Sony представила официальный ценник на Xperia 1

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В России доступен предзаказ с 14 по 23 июня с наушниками за 29 990 рублей в подарок. Официальныя стоимость смартфона составила 79 990 рублей.

Известная всему миру японская компания Sony представила свой флагманский смартфон еще в начале года, и вот теперь он доступен и на российском рынке. Из-за своего нестандартного экрана с соотношением сторон 21:9 Xperia 1 получил прозвище «колбаска». Кинематографический экран с таким соотношением сторон всё еще редкость для подобных гаджетов, но он очень удобен для прокручивания ленты в социальных сетях и просмотра широкоформатных роликов и фильмов. Гаджет имеет три модуля по 12 мп в качестве основной камеры, и один 8-мегапиксельный у селфи-камеры.

Смартфон оснащен топовым 8-ядерным мобильным процессором Snapdragon 855, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти. Аккумулятор объемом 3 330 мАч заряжает комплектная зарядка на 18 Вт с технологией адаптивной зарядки. В демократические и доступные цены, компания Sony играть не стала, и предлагает Xperia 1 по цене iPhone XS. Официальная рекомендованная стоимость составляет 79 990 рублей, но по предзаказу с 14 по 23 июня в подарок идут также наушники высокого качества с ценником в рознице 29990 рублей.