«Камера есть, а фото нет»: OnePlus 7 Pro делает размытые снимки

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При плохом освещении кадры размываются, а при нормальном – сильно желтят.

OnePlus 7 Pro является флагманским продуктом. Компания производитель приложила множество усилий для того, чтобы вывести все показатели на максимальный уровень. На презентации и обзорах много внимания уделялось 48-мегапиксельной камере, а на момент выпуска смартфона о его камере выпускались только положительные рецензии. Но все изменилось вместе с новым обновлением системы.

Спустя время, когда люди смоги сами попользоваться телефоном, стало известно, что камера сильно желтит снимки при дневном освещении, а при недостаточном освещении снимки получатся размытыми. Такой эффект образовался после специального обновления для камеры, которое выпустила компания. Новая прошивка должна была сделать снимки более четки по краям объектов и убрать «зубчатость», но получилось всё гораздо хуже.

В сети камеру OnePlus 7 Pro сравнивали с камерой Pixel 3A. Результаты при дневном свете показали, что камера на OnePlus делает снимки более желтоватых оттенков, когда как у снимков Pixel цвета более естественные и натуральные. Также никуда не делась и проблема детализации мелких объектов. Снимки, сделанные на Pixel, имели более отчетливую картинку, наполненную самыми маленькими деталями, вплоть до пылинок на столе, когда как OnePlus такое просто не замечал.

Но ненатуральные цвета при дневных снимках – это не самое необычное, что случилось с OnePlus 7 Pro после обновления. Снимки ночью и при недостаточной освещенности получались очень размытыми, а стабилизировать положение камеры было просто невозможно. Новый режим Nightscape, который должен улучшать снимки, наоборот все испортил, заявляют пользователи. Также отмечается, что размытие происходит не из-за дрожания или движения рук.

С чем именно связанно такое нарушение в работе пока никто не знает. Вероятно, это какая-то программная ошибка, полученная после обновления. Пользователям OnePlus 7 Pro стоит подождать следующего обновления, которое сможет убрать подобные явления.