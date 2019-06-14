Xiaomi «глотает пыль»? Названы ТОП-3 конкурента Mi Band 4

Сегодня, 23:06

Пока общественность выражает восторг по поводу фитнес-браслета Xiaomi, эксперты составили рейтинг «соперников» по функциональности, доступности и автономности.

Сегодня Mi Band 4 поступил в продажу и сразу стоит отметить «бюджетность» устройства. Базовая модель обойдется всего в 25 долларов, а с NFC — 33 и это не может не радовать. В остальном все довольно печально. Цветной AMOLED-экран с разрешением 240×120 пикселей (есть в 3 раза круче) и диагональю 0,95 дюйма, есть защита из закаленного стекла 2,5D (тоже давно не новость), так что в этом смысле Xiaomi однозначно «глотает пыль».

Для удобства потенциальных покупателей названы ТОП-3 конкурента Mi Band 4. Ими оказались Samsung Gear Fit2 Pro (по критерию функциональности), Honor Band 4 (доступен и есть в России) и Amazfit Cor (за автономность).

Mi Band 4. Есть датчик частоты сердечных сокращений, также на экране можно видеть прогноз погоды, курсы валют, расписание кинопремьер (а причём тут фитнес) и еще много всякой информации не относящейся ни к здоровью, ни к физическим нагрузкам. Можно общаться с устройство через голосового помощника и жестами через микро-радар. В браслет поместили шестиосевой акселерометр, он различает плавание, бег по улице, бег в помещении, ходьбу, упражнения и езду на велосипеде. С ним можно нырять на 50 метров.

Samsung Gear Fit2 Pro намного продвинутей Mi Band 4, кроме всех перечисленных функций, он мониторит сожженные калории и сон, историю передвижений и план тренировок, получает уведомления с телефона и отправляет сообщения. Перечислять можно долго, но и этого хватит. При этом трекер Gear Fit2 Pro хоть и стоит дороже Mi Band 4, зато он признан самым красивым и качественным, а экран на 432×216 пикселей отлично передает четкую насыщенную картинку. Есть минусы, но сейчас не о них.

На втором месте среди основных конкурентов Mi Band 4 оказался Honor Band 4. Стоит недорого, зато бесценен для пловцов (фиксирует стиль плавания, количество гребков, длину бассейна и количество заплывов и даже частоту вдохов). Ремешок отлично фиксирует устройство на руке и трекер не спадет от резких махов в воде. Корпус водонепроницаемый. Есть умный будильник. Дисплей сделан из стекла, что автоматически выделяет его среди прочих устройств, а 14 дней без зарядки — почти рекорд автономности, до которого Xiaomi еще расти и расти.

Третьим конкурентов Mi Band 4 эксперты считают Amazfit Cor. У него огромный полноцветный сенсорный IPS-дисплей диагональю 1,23 дюйма. Остальные параметры почти как у всех, за исключением одного — автономности. Гаджет работает без подзарядки 12 дней с пульсометром и 28 дней без него. Это рекорд. Кстати, есть функция поиска смартфона, что очень пригодится, особенно после праздничных дней.