Никакой личной жизни: Приложение TikTok станет опасным для россиян

Сегодня, 11:07

В соцсетях считают, что TikTok передаст все личные данные пользователей правительству.

Представители популярного социального сервиса TikTok рассказали, что компания готова приступить к сотрудничеству с российскими органами власти и контролирующими организациями. Специалисты сообщили, что такие действия вызваны заботой о безопасности пользователей приложения. Представители хотят создать «позитивную» среду для всех юзеров соцсервиса. Однако в компании не объяснили, как сотрудничество с Роскомнадзором поможет улучшить безопасность.

Пользователи соцсетей активно обсуждают эту новости. Они уверены, что TikTok передаст ключи шифрования властям, из-за чего приложение станет опасным для россиян. Активисты жалуются, что не остается никакой личной жизни, правительство старается контролировать любую их деятельность.

В Роскомнадзоре говорят, что сотрудничество необходимо для выявления запрещённой информации.

Напомним, 13 июня глава РКН Александр Жаров анонсировал проверку деятельности работников TikTok. Месяц назад РКН «сканировал» программу на наличие детской порнографии. На данный момент результаты проверки еще не доступны.

Правительство других стран уже высказывали свои претензии разработчикам. В январе 2019 года TikTok оштрафовали на 5,7 млн $ власти Америки за видеоматериалы с детьми младше 13 лет. В апреле 2019 года Индия заблокировала доступ к этому приложению из-за запрещенных материалов.

Для информации: приложение создали в 2017 году китайские разработчики. За короткий период времени Tik Tok стал популярным сервисом среди подростков. Пользователи обмениваются короткими видеороликами развлекательного характера.