Почему складные телефоны - это утопия будущего?

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Перспективный форм-фактор забывается, так и не получив внятной реализации.

Когда-то давно, когда у мобильных телефонов были кнопки, клавиатура занимала большую часть передней панели. Это устраивало потребителей, но с появлением цветных дисплеев баланс нарушился: люди хотели дисплей побольше, что «сжимало» клавиатуру, делая её использование затруднительным. Тогда производители вернули забытые форм-факторы, добавив новые: классические раскладушки, слайдеры и даже ротейторы — с поворотным экраном. Все это исходило из желания поместить комфортную клавиатуру и большую матрицу в одном корпусе. Но с появлением сенсорного дисплея, казалось бы, эксперименты с формой телефонов закончились.

Тачскрин обладает главным преимуществом — вариативностью. Так, клавиатура возникает на дисплее по необходимости. На некоторое время производители отбросили эксперименты, работая над увеличением дисплеев и уменьшением толщины устройств. Но история повторилась — и управление 6-дюймовыми смартфонами уже нельзя назвать комфортным. Технологии снова обогнали эргономику.

Выход предложили инженеры Samsung, анонсировавшие разработку смартфона с гибким экраном — Galaxy Flex. Дисплей Dynamic AMOLED в разложенном состоянии обладал диагональю в 7,3 дюйма, что сравнимо с планшетами, а сложенный телефон обещал комфортное управление одной рукой. Скептики усомнились в прочности конструкции, на что корейцы ответили роликом, демонстрировавшим безжалостное открытие-закрытие смартфона. По заявлениям производителя, Fold выдержал 200 000 циклов, что равно пяти годам активного использования.

Но реальность оказалась иной, и конструкция подвела инженеров Samsung в самом неожиданном месте. Первые образцы инновационного смартфона, переданные профильным журналистам, начали ломаться. Судя по реакции Samsung, известие застало их врасплох, так как представители компании не нашли ничего лучше, чем обвинить пользователей в намеренном снятии защитной пленки. Лишь тщательная проверка конструкции показала, что пользователи не виновны. В шарнир, выдерживающий 200 тысяч складываний, попадала пыль и песчинки, которые вдавливались в дисплей при складывании. Как результат — возврат $2000 первым клиентам, и удар по репутации Samsung.

Стоит напомнить, что подобную конструкцию разработали и китайцы — смартфон Huawei Mate X получил 8-дюймовый складной дисплей и ценник в $2600. Более того, Huawei первыми показали свой гибкий смартфон, но до магазинов он так и не дошел. Почему? Потому что гибкие смартфоны — это утопия будущего.

Современные технологии позволяют сделать гибкий дисплей, но защитить его практически нереально. Как бы ни странно это звучало, но сделать подобную конструкцию герметичной сложно. Смартфон получится или не совсем складным, или не самым долговечным. И, несмотря на штат опытных разработчиков, в Samsung об этом узнали случайно, чем спасли от фиаско конкурентов из Huawei. Возможно, Mate X выйдет на рынок, но случится это не скоро, а стоимость смартфона исключит какой-либо финансовый смысл для компании. Улучшение конструкции потребует новых материалов, а это опять увеличит цену. Кому нужен Android-смартфон по цене MacBook?

Иначе говоря, гибкие смартфоны заинтересуют покупателя лишь тогда, когда они станут надёжными и доступными. А современный технологический уровень заставляет выбирать лишь одно преимущество.