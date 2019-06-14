Huawei «выезжает» на россиянах: МТС дарит наушники при покупке Honor 20

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В подарок дают эксклюзивные Honor FlyPods Lite, либо кэшбэк 8000 рублей, но стоят того «токсичные» новинки?

Конфликт китайской компании Huawei с правительством США больно ударил по продажам дочернего бренда Honor. Вероятность того, что смартфоны «потеряют» Android и доступ к сервисам Google заставил многих воздержаться от покупки. Единственным спасением остаётся российский рынок.

Так, с 14 июня в интернет-магазинах отечественной сети МТС открывается предзаказ на смартфон Honor 20. Клиенты, успевшие оформить заказ смартфона, получат в подарок беспроводные наушники Honor FlyPods Lite или кэшбэк на 7990 рублей.

Стоит отметить, что акция без преувеличения щедрая. При стоимости Honor 20 в 27990 рублей, вы получите гарнитуру за 8 тысяч или возможность совершить дополнительную покупку на 7990 рублей. Иначе говоря, смартфон обойдётся в 20 тысяч рублей.

Казалось бы — сплошная выгода, но аналитики предположили, что Huawei «выезжает» на россиянах, компенсируя убытки. МТС дарит наушники при покупке Honor 20, который может превратиться в бесполезный кусок пластика — если Google последует воле американского правительства. Так, «временное перемирие» сторон конфликта разрешает китайцам использовать американские технологии до конца августа. Что будет дальше — неизвестно.

Стоит отметить, что целью акций от Huawei и МТС также является борьба с конкурентами. В частности, Xiaomi, пользуясь проблемами коллег, постепенно отвоёвывает лидерство. Судя по всему, в этих условиях Huawei остается только максимальное снижение цен на свою продукцию.