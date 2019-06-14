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«Дразнилка» от китайского производителя сработала на 100%, говорят аналитики.

Китайская компания Huawei выпустила новое видео для грядущих смартфонов серии Nova 5. В фильме снимались Джексон Йи из популярной китайской группы мальчиков по имени TFBoys. Видео демонстрирует, что серия Nova 5 ориентирована на молодежь. В конце видео Йи держит чёрный и зелёный варианты смартфона Nova 5 Pro. Цветовые варианты Huawei Nova 5 Pro «засветили» в тизере на JD. Покупателям будут доступны такие цвета, как: Dilemma Forest (зелёный), Midsummer Purple, Bright Black и Coral Orange. На задней панели телефона расположены четыре камеры и светодиодная вспышка. Передняя панель Nova 5 Pro оснащена водостойкой надписью. Кажется, он оснащен высоким соотношением сторон.

Отсутствие датчика отпечатков пальцев, обращенного назад, позволяет предположить, что он может быть оснащен сканером отпечатков пальцев на дисплее. Тем не менее, есть вероятность, что он может получить боковой датчик отпечатков пальцев. Теперь клиенты в Китае могут предварительно забронировать телефон. Смартфон будет выпущен 21 июня, а его первая продажа состоится 28 июня. Конфигурации настройки четырехъядерной камеры телефона указаны в левом нижнем углу изображения. Он оснащен 48-мегапиксельным основным датчиком, 16-мегапиксельным сверхшироким объективом, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным объективом ToF (время полета).

Ходят слухи, что Huawei Nova 5 Pro оснащен 6,39-дюймовым Full HD + AMOLED дисплеем. Он будет работать на чипсете Kirin 980. Для съёмки селфи может использоваться 25-мегапиксельная фронтальная камера. Задняя четырёхкамерная камера могла бы иметь 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 и объектив ToF (время полета). Он может быть оснащен аккумулятором на 3500 мАч, который будет поддерживать технологию быстрой зарядки 40 Вт SuperCharge. Ожидается, что Huawei Nova 5 Pro выйдет официально со смартфонами Nova 5 и Nova 5i 21 июня.