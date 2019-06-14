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Улучшенная версия получит новый процессор и улучшенные камеры.

В начале этого года Samsung пополнил M-линейку смартфонов устройством среднего класса – M30. Причем аппарат был эксклюзивом для рынка Индии, где серия пользуется спросом. Так, в этом году корейская компания выручила уже $1 млрд с этого рынка. Это подвигло инженеров на создание улучшенной версии. Samsung разрабатывает новый смартфон Galaxy M30 – процесс разработки выложили на сайте компании.

Как сообщается, обновленный M30 получит заводское обозначение SM-M307F – вместо 305F на «обычном» M30. По мнению экспертов, новинка займет место между смартфонами M30 и M40. Начальная версия получит накопитель на 64 ГБ, а топовый смартфон сможет хранить вдвое больше информации. Устройство будет работать под управлением Android 9.0.

Напомним, Galaxy M30 основан на чипсете Exynos 7 с 8-ядерным процессором, работающим на частоте до 1,8 ГГц. Основная камера состоит из трех модулей с матрицами на 13 и 5 мегапикселей. Дисплей бюджетного аппарата выполнен по технологии Super AMOLED – с разрешением Full HD+ и диагональю в 6,4 дюйма.