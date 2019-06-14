32 Мп на «фронталке»? Новый смартфон Xiaomi Mi CC9e удивил своей камерой

Сегодня, 11:09

Показатель камеры является одним из самых высоких на рынке смартфонов.

Утечки о грядущих новинках в мире мобильной индустрии происходят регулярно. Не остался в стороне и новый смартфон Xiaomi Mi CC9e, который, по слухам, станет обладателем одной из самых серьезных фронтальных камер на рынке. Новинку планируется оснастить сенсором на 32 Мп.

Девайс, судя по всему, войдет в число среднебюджетных моделей. Процессор у него будет Snapdragon 710 или Snapdragon 712. Дисплей будет 6,3 дюйма с IPS матрицей. Аккумулятор планируется поставлять на 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Более подробных характеристик телефона пока неизвестно, равно как и даты выхода или анонса.

Но вот чем действительно данный аппарат удивил еще до выхода в свет, так это 32-мя мегапикселями на «фронталке». Данное решение смотрится чрезмерным, особенно если говорить о не самых дорогих смартфонах. Вероятно, дано решение станет визитной карточкой данной новинки, которую все будут охотно обсуждать.