Huawei, Россия с тобой! Флагман Honor 20 доступен для продаж на территории РФ

Сегодня, 11:02

Продажи начнутся 21 июня. Стоимость - 27 990 рублей. Камера имеет 4 модуля. Покупатели получат в подарок наушники Honor FlyPods Lite.

Все опасения оказались напрасными, Huawei может праздновать победу. Флагман Honor 20 всё-таки поступит в продажу за пределами Китая — после 21 июня он будет доступен для продаж на территории РФ. Долгожданный смартфон можно будет приобрести в официальном интернет-магазине.

Модель, стоимость которой на территории России равна 27 990 рублей, будет работать со всеми Google-сервисами и загружать необходимые для смартфона обновления. Также покупатель получит небольшой бонус — в подарок к смартфону идут беспроводные наушники Honor FlyPods Lite.

Среди характеристик стоит отметить 8-ядерный процессор Kirin 980, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Камера Honor 20 имеет четыре модуля на 48, 16, 2 и 2 МП, что обеспечивает флагману отличные снимки. Фронтальная камера оснащена 32 МП.

Смартфон с такими показателями сдвинуть с рынка не удалось. Пока неизвестно, как на его появление на российском рынке отреагируют США, но самое сложное оказалось позади. И теперь можно только сказать: «Huawei, Россия с тобой!».