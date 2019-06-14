Диагональ 7,4 метра: Samsung выпустила новый телевизор

Сегодня, 09:33

Новый телевизор может выполнять роль цифровой рамки, но судя по габаритам это будут фотообои.

Samsung показала свою новинку, которую непросто обойти вниманием. Телевизор, диагональ которого 292 дюйма или 7,4 метра сложно не заметить. Дебют модели произошёл на прошлогодней выставке CES 2018, а выпущено устройство в рамках серии The Wall Luxury. Это 3 топовая версия, сначала компания выпустила модель с диагональю экрана 146 дюймов, а после вышла с диагональю 75 дюймов.

Кроме внушительных размеров внешне телевизор не отличается от других моделей. Его толщина 3 сантиметра, а рамка имеет минимальные размеры. Новинка оснащена технологией MicroLED. Производители заявляют, что срок службы светодиодов составляет 100 тысяч часов. Пиковая яркость 2000 кд/кв.м, а разрешение матрицы 8К.

Устройство оснащено графическим движком Quantum Processor Flex, который оптимизирует картинку в зависимости от различных условий. Интересно, что новый телевизор может выполнять роль цифровой рамки, но судя по габаритам это будут фотообои. На экран можно вывести любое изображение, например картину, которая будут украшать помещение.

Сколько будет стоить «произведение» пока компания не сообщает, но очевидно, что дешёвым оно не будет.